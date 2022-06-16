16 Haziran 2022 Perşembe, 15:54

Efsane Sürücü, Karzan Kader tarafından yönetilen, senaryosu Craig Welch ve Gary Gerani tarafından yazılan 2019 Amerikan spor aksiyon drama filmidir. Oyuncu kadrosunda, John Travolta, Michael Madsen, Shania Twain ve Toby Sebastian bulunuyor. Efsane Sürücü filmi konusu nedir? Efsane Sürücü oyuncuları kimler?

Ana çekimler Ağustos 2017'de Alabama'da başladı. Film, eleştirmenlerden genel olarak olumsuz eleştiriler aldı. 22 Şubat 2019'da vizyona girdi.

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU

Sam ve Cam Munroe, Talladega Short Track toprak yarış pistinde yarışan bir baba ve oğul ikilisidir. Sam, oğlunun boşanmış Becca ile çıkmak arasında yarışmasını destekleyen yerel bir yarış efsanesidir. Yetenekli bir yarışçı olmasına rağmen, Cam'in arabası, yetersiz finansman nedeniyle iyi yarışmıyor. Motor sorunları nedeniyle yarışı kaybettiği için hüsrana uğrayan Sam'in uzun süredir rakibi olan Linsky, Cam'e ekibine yeni bir araba ile katılma şansı sunuyor. Cam, değerini kanıtlamak ve yarışlar kazanmak için babasını Linksy'ye katılması için terk etmeye karar verir. Cam, babasına Linsky'ye katılma seçimini anlattığında, Sam öfkelenir ve kendi oğlunu garajdan kovmadan önce Linsky'nin bir yılan olduğu konusunda uyarır.

Cam'in ilticası yüzünden morali bozuk olan Sam, geceyi dertlerini içerek geçirir. Ertesi gün, Sam kendini emekliliğinden kurtarmaya ve şampiyon bir yarışçı olarak statüsünü geri kazanmaya karar verir. Herkes Sam'in bu kadar geç yarışmak için deli olduğunu düşünürken, deneyimini ve sürüş becerilerinin hala birinci sınıf olduğunu çabucak kanıtlıyor ve birkaç yarış kazanıyor. Sam şampiyon yarışçı unvanını geri kazanırken, Linsky Sam tarafından tehdit edildiğini hisseder ve Cam'in Sam'in arabasına çarpmasını ister. Babasına çarpamayan Linsky, bir sonraki yarışta başka bir yarışçı aşamasına sahip. Dunn, Cam'in dönmesine neden olur ve Sam, Cam'in arabasına yandan çarpar. Cam kazadan sağ kurtulmasına rağmen, bacağında birden fazla kırık var ve birkaç aydır yarış dışı.

Bu altı aylık iyileşme arasında, Sam ve Cam birbirleriyle barışır ve Sam, Linsky'nin Cam'in kendisine çarpmasını istediğini öğrenir. Her iki araba da ciddi şekilde hasar gördüğünden, yarışa geri dönmek için yeni bir arabaya ihtiyaçları var. Bu süre boyunca Sam, karısını öldüren 1970 Mustang'i elinde tuttu. Manevi değeri nedeniyle, onu asla satamadı. Ancak, Cam'in kullanması için yaklaşık 80.000 $'a mal olan yeni bir Geç Model Almak için, Sam arabasını Linsky'ye satmaya karar verir. Şimdi tüm enerjisini yeni arabayı yapmaya adayan Munroe ailesi, çabalarını arabayı hazırlamak için bir araya getiriyor ve Cam'in piste geri dönmesini destekliyor.

Linsky, sonunda kimin daha iyi yarışçı olduğunu kanıtlamak için Sam'i yenmek istiyor; onun yerine Cam ile yarışmak zorunda kalır. Yarış sırasında Linsky, yarışın son iki turunda Cam'i döndürüyor. Cam arabasını yeniden çalıştırmayı başarır ve son iki tur boyunca (ki bu pek olası değildir) sahanın arkasından toparlanır ve yarışı kazanır. Munroe yarışı kazandığı için Linsky'nin zaferi reddedildi. Basınla yarış hakkında yorum yaparken, Cam, Sam'e ve onun sevgi dolu karısına destekleri için teşekkür ediyor. Sonrasında, Munroes, Cam'in kızının ilk doğum gününü kutlar. Cam, aileyi yerleştirmek için yeni bir daire aldı ve Sam, sonunda hayatında mutluluk ve huzuru bulan Becca ile ilişkisini sağlamlaştırdı.

OYUNCULAR

* John Travolta

* Shania Twain

* Toby Sebastian

* Rosabell Laurenti Sellers

* Michael Madsen

* Kevin Dunn

* Buck Taylor

* Luis Da Silva

* Margaret Bowman

* Gioia Libardoni

* Denny Méndez

* Chris Mullinax

* Red Farmer

* Jen Baker

* Faith Bruner

* Jonathan Aidan Cockrell

* John Flanagan

* Haley Flanagan

* Audrey Fafard