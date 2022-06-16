16 Haziran 2022 Perşembe, 15:15

Son Hava Bükücü, Nickelodeon'da yayınlanan çizgi televizyon dizisi Avatar: Son Havabükücü'den sinemaya uyarlanan ve 30 Haziran 2010'da gösterime giren film. Son Hava Bükücü filmi konusu nedir? Son Hava Bükücü oyuncuları kimler?

Aslında filmin isminin serininki ile aynı olması planlanıyordu. Ama James Cameron'ın yönettiği 2009 yapımı, üç boyutlu bilimkurgu filmi Avatar ile olan isim benzerliği sebebiyle Shayamalan, filmin adından "Avatar" kelimesini çıkarmıştır. Senaryo yazımında serinin yaratıcıları Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko Shyamalan'ı yalnız bırakmamışlar ve senaryoyu birlikte hazırlamışlardır. Yaratıcıları seriyi senaryoya dönüştürürken ana karakter Aang'i geliştirip, daha aktif ve cesur bir karaktere dönüştürmüşlerdir. Seriyle filmin arasındaki farklardan biri, Aang ve Iroh'nunkiler gibi isimlerin İngilizce yerine orijinal Asya fonetik okunuşlarıyla okunmasıdır. Filmde serinin aksine ateş bükücülerin çoğu kendi ateşlerini yaratamaz, yalnızca Iroh, Zuko ve bazı ileri seviye ateş bükücüler kendi ateşlerini yaratabilir. Avatarların aile kurmalarının imkânsız olması Zuko ve Azula'nın Avatar Roku'nun torunları olmasını imkânsızlaştırıyor. Filmde Roku ruhlar dünyasında Aang'e (tıpkı dizide Zuko'ya rüyasında göründüğü gibi) ejder formunda görünüyor.

2009 Mart'ında çekimlerine başlanan filmin oyuncuları ise çoğunlukla yeni yüzlerden oluşuyor. Film dört ayda 318 milyon dolar hasılat elde etmiştir.

SON HAVA BÜKÜCÜ KONUSU

Filmin konusu orijinal seri ile aynı. Ateş ulusu diğer uluslara savaş açıp gezegeni ele geçirmeye çalışır. 100 yıl bir buzulun içinde kalmış olan genç Avatar Aang (Noah Ringer), arkadaşları Katara (Nicola Peltz) ve Sokka (Jackson Rathbone) ile uçan bizonu Appa ve makak maymunu Momo'yla dünyayı kurtarmak için maceraya atılır. Ateş ulusunun kötü prensi Zuko (Dev Patel) ve bilge amcası General Iroh (Shaun Toub) onların peşine düşer. Ayrıca Aang'in yapması gereken iki şey daha vardır: Kuzey Kutbu'ndaki Su kabilesine gidip, su bükmeyi öğrenmeli ve Su kabilesinde karşılaşacağı Ateş ulusu askerleriyle savaşıp Su kabilesini kurtarmalıdır.

OYUNCULAR

* Noah Ringer

* Nicola Peltz

* Jackson Rathbone

* Dev Patel