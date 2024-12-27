Egzersiz ve uyku beyni genç tutuyor!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:57

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:57

Doç. Dr. Çiğdem Çınar, University College London (UCL) tarafından yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre, orta ve yoğun şiddette yapılan günlük 30-60 dakikalık egzersiz, yalnızca o gün değil, ertesi gün de beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor. Ayrıca, derin uyku ile birleşen egzersizin, hafıza ve bilişsel işlevler üzerindeki olumlu etkileri daha da güçlendirdiği ortaya çıktı.

EGZERSİZ, BEYİN SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Araştırma bulgularını değerlendiren Doç. Dr. Çınar, egzersizin beynin nörotransmitter seviyelerini etkileyerek hafıza ve bilişsel fonksiyonları geliştirdiğini belirtti. Çınar, “Egzersiz, sadece anlık değil, uzun vadeli bilişsel faydalar da sağlıyor. Özellikle derin uyku ile birleştirildiğinde, beyin üzerindeki olumlu etkisi artıyor” dedi.

BEDENSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIK İÇİN EGZERSİZ ŞART

Doç. Dr. Çınar, düzenli egzersizin yalnızca zihinsel değil, bedensel sağlık üzerinde de çok yönlü faydaları olduğuna dikkat çekti:

Kalp sağlığını güçlendirir ve kan basıncını dengeler.

Metabolik hastalık riskini azaltır.

Kas-iskelet sistemi sağlığını korur, eklem sağlığını destekler ve kemik yoğunluğunu artırır.

Ruh halini iyileştiren endorfin salgısını artırır ve stres seviyelerini düşürür.

50 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Araştırmaya katılan 50-83 yaş arasındaki bireyler, düzenli egzersiz yaptıklarında hafıza testlerinde daha başarılı oldu. Özellikle derin uyku ile birleşen egzersiz, yaşlanan beyinde bilişsel fonksiyonları destekledi. Doç. Dr. Çınar, hareketsiz yaşam tarzının beyin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak, düzenli egzersizin zihinsel sağlık için hayati önem taşıdığını ifade etti.

GÜNDE MİNİMUM 30 DAKİKA EGZERSİZ VE KALİTELİ UYKU ŞART

Araştırma, yaşlılık döneminde bile fiziksel aktivitenin ve kaliteli uykunun bilişsel sağlığı iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Doç. Dr. Çınar, bu iki faktörün birlikte beynin yaşlanma sürecini yavaşlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Egzersiz ve derin uyku, bilişsel sağlığı korumanın temel unsurlarıdır. Uzun vadeli etkilerini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.”

Düzenli egzersiz ve kaliteli uyku, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı güçlendirerek yaşam kalitesini artırıyor. Günde 30-60 dakikalık fiziksel aktivite ve uyku düzeni, sağlıklı yaşlanmanın anahtarları arasında yer alıyor.