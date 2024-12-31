Ekin Koç'un yeni dizisi belli oldu!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:41

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:41

Başarılı oyuncu Ekin Koç, usta sanatçı Barış Manço'nun hayatını konu alacak ve önümüzdeki yaz çekimlerine başlanacak film öncesinde bir dijital dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Koç, BeIN Connect’in dijital platformu TOD için hazırlanan Vicdansız adlı dizide rol alacak.



Dizide, başarılı bir finans uzmanını canlandıracak olan oyuncu, dikkat çekici bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacak.

ARC Film'in yapımcılığını üstlendiği ve 8 bölümden oluşacak dizinin senaryosu Levent Cantek tarafından kaleme alındı. Ekin Koç hayranları, yeni dizinin detaylarını heyecanla bekliyor.