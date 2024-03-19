Yayınlanma: 19.03.2024 - 20:08

Güncelleme: 19.03.2024 - 20:08

İlkbaharın başlamasıyla ekinoksun ne zaman olacağı yurttaşlar tarafınfan araştırılıyor. Peki, Ekinoks nedir? 2024 ilkbahar ekinoksu ne zaman? İlkbahar ekinoksu ne zaman gerçekleşecek? İşte ayrıntılar...

EKINOKS NEDİR?

Ekinoks, Güneş'in ekvator üzerinde doğrudan yükseldiği ve dünyanın her iki yarıküresinde de gündüz ve gece sürelerinin eşit olduğu özel bir astronomik olaydır. Ekinoks, "eşit gece" anlamına gelen Latince bir kelime olan "aequinoctium"dan türetilmiştir.

Ekinoks, yılda iki kez gerçekleşir: ilkbahar ekinoksu ve sonbahar ekinoksu. İlkbahar ekinoksu, kuzey yarımkürede baharın başlangıcını işaret ederken, sonbahar ekinoksu sonbaharın başlangıcını işaret eder.

Ekinoks, Güneş'in gökyüzündeki hareketi nedeniyle oluşur. Dünya, Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede dönerken, ekseni eğik bir açıyla eğilidir. Bu eğiklik nedeniyle, Dünya'nın farklı noktaları farklı zamanlarda Güneş'e en yakın ve en uzak konumlarına gelir. Ekinoks anında, Güneş tam olarak ekvator hizasında yer aldığı için, dünyanın her iki yarıküresinde de gündüz ve gece eşit uzunluktadır.

İLKBAHAR EKINOKSU NEDİR?

İlkbahar ekinoksu, Güneş'in gökyüzündeki dönencelerden birine ulaştığı ve dünyanın ekvator düzlemi boyunca hareket ettiği zamandır. Bu dönemde, Güneş'in doğu noktası gökyüzünde tam olarak doğu yönünde yükselir ve gündüz ve gece eşit uzunluktadır. İlkbahar ekinoksu, kuzey yarımkürede baharın resmi başlangıcı olarak kabul edilir.

İLKBAHAR EKINOKSU NE ZAMAN?

İlkbahar ekinoksu, her yıl 20 veya 21 Mart tarihlerinde gerçekleşir. Ancak, bu tarihlerdeki tam saat ve dakika değişebilir. Türkiye için ilkbahar ekinoksu genellikle 20 veya 21 Mart günlerinde yaşanır.

Bu yıl ilkbahar ekinoksu 20 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek.