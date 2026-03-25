Ekran süreniz beslenme rutininizi şekillendiriyor: Sosyal medya ve sağlıklı beslenme ilişkisi

Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte ekran başında geçirilen süre her geçen gün artıyor. Bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı yalnızca günlük alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda beslenme düzenimizi de doğrudan etkiliyor. Yapılan araştırmalar, sosyal medya ve dijital cihaz kullanımının, bireylerin ne yediğinden ne kadar yediğine kadar birçok noktada belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Peki, ekran süreniz beslenme rutininizi nasıl şekillendiriyor olabilir? İşte, sosyal medya ve sağlıklı beslenme ilişkisi...

EKRAN SÜRESİ ARTTIKÇA BESLENME DÜZENİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Araştırmalar, yoğun ekran kullanıcılarının daha dengesiz bir beslenme düzenine sahip olduğunu gösteriyor. Gün içinde ortalama 17,5 saatini ekran başında geçiren bireyler, orta düzey kullanıcıların (11,3 saat) ve hafif kullanıcıların (7 saat) oldukça önünde yer alıyor.

Uzmanlara göre ekran süresi arttıkça:

Daha fazla kalori tüketimi gerçekleşiyor

Düzensiz öğün alışkanlığı gelişiyor

Sağlıklı besin tercihleri azalıyor

Bu durum, uzun vadede kilo artışı ve metabolik sorunlara zemin hazırlayabiliyor.

SOSYAL MEDYA BESLENME TERCİHLERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

1. Görsel etki: Ne görürsen onu istersin

Sosyal medyada paylaşılan yemek fotoğrafları, restoran deneyimleri ve hatta spor içerikleri bile beslenme seçimlerinizi etkileyebiliyor. Beğendiğiniz bir yemeği denemek ya da gördüğünüz bir mekâna gitmek artık oldukça yaygın bir davranış.

2. Yemek fotoğrafı çekmenin şaşırtan etkisi

Yapılan bilimsel çalışmalar, yediklerinin fotoğrafını çeken bireylerin beslenme düzeninin daha dengeli olabildiğini ortaya koyuyor. Bu alışkanlık, farkındalığı artırarak daha kontrollü beslenmeyi destekleyebiliyor.

3. Takip ettikleriniz gibi besleniyorsunuz

Araştırmalara göre sosyal medyada takip edilen kişilerin beslenme alışkanlıkları, bireyleri doğrudan etkiliyor.

Takip ettiğiniz kişiler sebze ve meyve ağırlıklı besleniyorsa, siz de bu alışkanlığı artırıyorsunuz

Her 5 porsiyonluk sebze-meyve tüketimi, bireyin kendi beslenmesine ortalama 1 porsiyon eklemesini sağlıyor

Kısacası, sosyal medyada en çok vakit geçirdiğiniz hesaplar, tabağınızın içeriğini belirleyebiliyor.

MAVİ IŞIK VE BESLENME İLİŞKİSİ

Dijital cihazlardan yayılan mavi ışık, yalnızca göz sağlığını değil, uyku düzenini de etkiliyor. Uyku-uyanıklık döngüsünün bozulması ise doğrudan beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor.

Araştırmalar şunu gösteriyor:

Yoğun telefon ve TV kullanıcıları daha sağlıksız besleniyor

Akıllı telefon kullanıcıları daha düşük uyku kalitesine sahip

Uyku bozukluğu, iştah kontrolünü zorlaştırıyor

UYKU DÜZENİ BOZULURSA NELER OLUR?

Uyku kalitesinin düşmesi, yalnızca yorgunluk değil, ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

Bilimsel bulgulara göre:

Düşük uyku kalitesi, karaciğer yağlanması riskini artırıyor

Uyku kalitesindeki iyileşme, bu riski %29 oranında azaltabiliyor

Bu da ekran kullanımının dolaylı olarak ciddi sağlık sonuçlarına neden olabileceğini gösteriyor.