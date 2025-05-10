Ekranlara veda edeceği tarih belli oldu...

Yayınlanma: 10.05.2025 - 19:58

Güncelleme: 10.05.2025 - 19:58

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde yer aldığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in sezon finali yapacağı tarih belli oldu. Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Gülizar Irmak üstleniyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı dizi 2 Haziran'da ekranlara gelecek olan 28. Bölümü ile sezon finali yapacak.

11 Kasım 2024'te ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi ortalama 13,05 reytingle sezonun en çok izlenen dizisi oldu.

Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Burak Şafak, Muttalip Müjdeci ve Nursel Köse gibi isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.



