Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali öncesi bir büyük veda daha!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 18:44

Güncelleme: 29.04.2025 - 18:44

Kızılcık Şerbeti dizisi 3. sezonunu 30 Mayıs Cuma günü kapatıyor.

103. bölümde sezon finali yapacak olan Gold Film imzalı diziden önceki hafta Pembe’ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu ayrılmıştı, yeni ayrılıkların olacağı da gündeme gelmişti. O isimlerden biri daha belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, oyuncu Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği Meri’nin hikâyesi önümüzdeki günlerde bitiyor ve Bozoklu 3. sezon finali öncesi ekibe veda ediyor.