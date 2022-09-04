Türkiye MotoFest etkinliğinde müzik grubu Kolpa ve Erol Evgin sahne aldı
Afyonkarahisar'da Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında konser düzenlendi. Kolpa ve Erol Evgin, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü müzik grubu Kolpa ve sanatçı Erol Evgin sahne aldı.
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