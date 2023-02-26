Bir devrin sonu: Ash ve Pikachu'lu son Pokemon bölümü

Pokemon çizgi filmi 1997 senesinden beri televizyonlarda yayınlanıyor. Bugüne kadar çizgi filmde ana karakter Ash ve Pikachu olmuştu. Ancak artık bu durum değişiyor. Ash ve Pikachu’nun bulunduğu son bölümlerden görüntüler yayınlandı. 25 yılın ardından Ash’in hikayesi sonlanıyor ve yeni bir dönem başlıyor.

Ash ve Pikachu’nun hikayesinin bitmesinin ardından yeni bir serinin başlayacağı açıklandı. Bu seri Liko ve Roy karakterlerini konu alacak. Yeni seri ile ilgili verilen tek bilgi fragmanda yer alan “Geniş dünyada yepyeni bir rüya ve macera başlamak üzere” ifadesi bulunuyor.