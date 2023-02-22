Ekşi Sözlük nedir? Ekşi Sözlük ne zaman kuruldu? Ekşi Sözlük'e neden girilemiyor?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:29

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:30

İnternette her gün binlerce insanın aktif olarak kullandığı ve ziyaret ettiği Ekşi Sözlük (eksisozluk.com)’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engellendi. Ekşi Sözlük'le ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Binlerce internet kullanıcı, erişim engelinin neden getirildiğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

EKŞI SÖZLÜK NEDİR?

Ekşi Sözlük, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren bir katılımcı sözlüktür. Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitedir.

EKŞI SÖZLÜK NE ZAMAN KURULDU?

Site 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından "sourtimes.org" sitesinin bir parçası olarak oluşturuldu. Sloganı "Kutsal bilgi kaynağı", ik girilen başlık "pena" oldu. Site, daha sonraları artan popülaritesiyle birlikte sourtimes.org'un esas parçası haline geldi. Sedat Kapanoğlu, birçok konuşmasında, Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabının siteyi kurmasında esin kaynağı olduğunu belirtti. 2017 yılında hem iOS hem de Android için resmî Ekşi Sözlük mobil uygulaması yayımlandı.

EKŞI SÖZLÜK'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Kullanıcılar siteye giremezken BTK’nın sorgu sayfasında “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadeleri yer aldı.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ekşi Sözlük'ün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi.

EKŞİ SÖZLÜK TARAFINDAN YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR

2003 yılında site kullanıcıları tarafından başlatılan kampanya ile 40.000 kitap toplanıp belirlenen okul ve kütüphanelere gönderildi.

2006 yılında yeniden düzenlenen bir kampanyayla 70.000 kitap toplanıp çeşitli okullara ve kütüphanelere bağışlandı.

2009 yılında site kullanıcılarının katkılarıyla Ekşi Sözlük Ormanı kuruldu. 36.000 metrekare alana kurulan bu ormana TEMA vakfı tarafından 9000 fidan dikildi.

Ekim 2011 Van depremi'nden sonra deprem bölgesine yardım kampanyası düzenlenmiş ve AKUT ile iş birliği içinde yardımlar bölgeye ulaştırıldı.

2013'ün 30 Aralık günü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan Sultan Alacaoğlu adlı Alzheimer hastası yaşlı bir kadının evde yalnız bulunduğu sırada elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından Sultan ve Hüseyin Alacaoğlu'nu basına yansıyan haberleri üzerine Bayramiç Belediye Başkanı İsmail Sakin Tuncer’in yardımıyla bir bankada hesap açtırıldı. Ekşi Sözlük'te başlatılan kampanya ile hesaba yatırılan yardımlar 3 gün içerisinde 95 bin liraya ulaştı.

30 Mayıs 2016 tarihinde PayPal'ın Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağını açıklaması üzerine sözlükte "Paypal Hesaplarımızla LÖSEV'e Bağış" kampanyası başlatılmış 24 saat içerisinde 100.000 tl bağış toplanmıştır. Kampanya sözlükte başlayıp sosyal medya ve yerel basında büyük yer etti.