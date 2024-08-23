Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında, nereli?

'Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin yeni sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u buluşturan dizinin oyuncu kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı. Bu üç oyuncudan biri Elçin Afacan oldu. Peki, Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 15:47
Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar dizisinde Süreyya’nın sağ kolu Ergün karakteri Eylem olarak değiştirildi. Rolün sahibi oyuncu Elçin Afacan oldu. Peki, Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında, nereli?

ELÇİN AFACAN KİMDİR?

Elçin Afacan, 21 Ocak 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Görevimiz Komedi adlı yarışma programında gösterdiği performans ile ilk kez kamera heyecanını yaşadı. Yarışmadan sonra ilk dizi deneyimini ise yine aynı yıl Show TV'de yayınlanan İçerde dizisindeki "Gülçin" adlı karakteri canlandırarak yaşamış oldu.

Daha sonra 2017 yılında FOX'ta yayınlanan Deli Gönül dizisinde sırada oturan kız öğrenci rolünü canlandırdı. Afacan, asıl çıkışını 2019 yılında yine FOX'ta yayınlanan Bir Aile Hikayesi adlı dizide canlandırdığı "Beste Güneş" karakteri ile yaparak geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Melek Yücel (Melo)" karakterini canlandırmıştır. 2021'de ilk sinema deneyimi olan Benden Ne Olur adlı sinema filminde rol almıştır. Afacan, oyunculuğun yanı sıra tiyatro sahnelerinde yer almaya devam etmektedir.


Elçin Afacan haberleri Bahar haberleri oyuncu haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında, nereli? Şenay Gürler'in kariyeri

Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında, nereli? Şenay Gürler'in kariyeri
Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı kaç yaşında, nereli?

Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı kaç yaşında, nereli?
Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? Melisa Sözen dizi ve filmleri...

Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? Melisa Sözen dizi ve filmleri...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler