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Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak?

Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak?

21.05.2025 22:39:00
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Haber Merkezi
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Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak?

Adile filminin ne zaman vizyona gireceği ve filmin oyuncuları araştırılıyor. Peki, Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak?

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Nermin Yıldırım'ın senaristliğini üstlendiği usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan "Adile" filminin oyuncuları merak ediliyor. Filmde Adile Naşit'i kimin canlandıracağı araştırılıyor. Peki, Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak? İşte ayrıntılar...

ADİLE NAŞİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meltem Kaptan - Adile Naşit

Seda Bakan - Müjde Ar

Elif Nur Kerkük - Ayşen Gruda

Tarık Ündüz - Gazanfer Özcan

Serhat Tutumluer - Ziya Keskiner

Özgürcan Çevik - Cemal İnce

Berke Karabıyık - Ahmet Keskiner

ADİLE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Adile filminin vizyona tarihi henüz yayımlanmadı. 

İlgili Konular: #oyuncu #Adile Naşit

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