Adile filminin ne zaman vizyona gireceği ve filmin oyuncuları araştırılıyor. Peki, Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak?

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Nermin Yıldırım'ın senaristliğini üstlendiği usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan "Adile" filminin oyuncuları merak ediliyor. Filmde Adile Naşit'i kimin canlandıracağı araştırılıyor. Peki, Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak? İşte ayrıntılar... ADİLE NAŞİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? Meltem Kaptan - Adile Naşit Seda Bakan - Müjde Ar Elif Nur Kerkük - Ayşen Gruda Tarık Ündüz - Gazanfer Özcan Serhat Tutumluer - Ziya Keskiner Özgürcan Çevik - Cemal İnce Berke Karabıyık - Ahmet Keskiner ADİLE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? Adile filminin vizyona tarihi henüz yayımlanmadı.