Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Nermin Yıldırım'ın senaristliğini üstlendiği usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan "Adile" filminin oyuncuları merak ediliyor. Filmde Adile Naşit'i kimin canlandıracağı araştırılıyor. Peki, Adile filminin oyuncuları kim? Adile Naşit'i kim canlandıracak? İşte ayrıntılar...
ADİLE NAŞİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Meltem Kaptan - Adile Naşit
Seda Bakan - Müjde Ar
Elif Nur Kerkük - Ayşen Gruda
Tarık Ündüz - Gazanfer Özcan
Serhat Tutumluer - Ziya Keskiner
Özgürcan Çevik - Cemal İnce
Berke Karabıyık - Ahmet Keskiner
ADİLE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Adile filminin vizyona tarihi henüz yayımlanmadı.