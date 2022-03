Elite'in 5. sezonundan ilk fragman geldi

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix'in gençlik dizisi 'Elite' 5. sezonu ile geri dönüyor. Son olarak dizinin yeni sezonundan yeni tanıtım videosu yayınlandı. 8 bölüm sürecek beşinci sezonda Armando'nun Phillipe'in partisindeki ölümünün ardından yaşananlar anlatılacak.

Adam Nourou(Bilal), Valentina Zenere (Isadora) ve André Lamoglia (Iván) gibi isimlerin kadrosuna dahil olduğu yeni sezon 8 Nisan'da izleyicilerle buluşacak.

Watch the first clip from Elite Season 5 and get a hint of the drama the new characters will be bringing pic.twitter.com/pAwKI4YjAp