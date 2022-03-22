Elite'in 5. sezonundan ilk fragman geldi
Dijital yayın platformu Netflix, Elite'in beşinci sezonundan tanıtım videosu yayınladı. Yeni sezon, 8 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Elite, birkaç yıldır izleyicileri skandal ve drama hikayesi ile büyülemişti. İspanyol dizisi ilk olarak 2018'de izleyicilerle buluşmuştu.
Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix'in gençlik dizisi 'Elite' 5. sezonu ile geri dönüyor. Son olarak dizinin yeni sezonundan yeni tanıtım videosu yayınlandı. 8 bölüm sürecek beşinci sezonda Armando'nun Phillipe'in partisindeki ölümünün ardından yaşananlar anlatılacak.
Adam Nourou(Bilal), Valentina Zenere (Isadora) ve André Lamoglia (Iván) gibi isimlerin kadrosuna dahil olduğu yeni sezon 8 Nisan'da izleyicilerle buluşacak.
Watch the first clip from Elite Season 5 and get a hint of the drama the new characters will be bringing pic.twitter.com/pAwKI4YjAp— Netflix (@netflix) March 21, 2022
Riverdale ve Euphoria arasında bir geçiş olan Netflix'in hit gençlik dizisi Elite, birkaç yıldır izleyicileri skandal ve drama ile büyülemişti. İspanyol dizisi ilk olarak 2018'de başlamıştı. Elite, kurgusal elit bir ortaokul olan Las Encinas'ta geçiyor ve bursla okula kayıtlı üç işçi sınıfı genç öğrencisi ve varlıklı sınıf arkadaşları arasındaki ilişkiler etrafında dönüyor.
HİKAYE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Çekirdek kadronun hiçbiri bu sefer ölmedi ama Guzmán (Miguel Bernardeau), yanlışlıkla 4. sezon yeni gelen Mencía'yı (Martina Cariddi) avlayan yaşlı adam Armando'yu (Andres Velencoso) öldürdü.
Sonuç olarak, Guzmán en iyi arkadaşı Ander (Aron Piper) ile Avrupa'yı görmek için İspanya'yı geride bıraktı, o da sevgilisi Omar'dan (Omar Ayuso) ayrılmak zorunda kaldı.
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