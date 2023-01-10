Elon Musk'tan oğlunun adıyla dalga geçen Jimmy Fallon'a yanıt

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:44

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:44

Sunucu Jimmy Fallon, 'Late Night With Jimmy Fallon' programının 5 Ocak tarihli bölümünde ABD'de hızla yayılan koronavirüsün XBB.1.5 adlı alt varyantıyla ilgili bir şarkı söyledi.

Şarkıda "Alfa vardı, bunun ardından Delta geldi. Bundan sonra sıra Omicron'a geldi ancak bu en son sürüm en iyisi olabilir. Adı XBB.1.5" ifadeleri yer aldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Fallon şarkının devamında "Bu yeni bir suş ama aynısı değil. Kulağa daha çok Elon Musk'ın bebeğinin adıymış gibi geliyor" diyor.

Musk'ın, Kanadalı şarkıcı Grimes'la olan iki çocuğundan ilkinin adı X Æ A-12. Grimes daha önce oğluna da kısaca X dediğini açıklamıştı.

Şarkı "Bir tesisin içerisindeyseniz maskenizi takın. Bu, Yıldız Savaşları üçlemesindeki bir robot olabilir" diye devam ediyor. Varyantın adı, film serisindeki C-3PO, R2-D2 gibi robotların ismine benzetiliyor.

Pulitzer ödüllü ABD'li yazar ve gazeteci Glenn Greenwald, Twitter'da videoyu paylaşarak Fallon'ı eleştirdi. Bu tür programlardaki sunucuları, Beyaz Saray'ın Covid-19 önlemlerinin propagandasını yapmakla suçlayan Greenwald "Nancy Pelosi'nin uslu torunları. Reytingleri uçup gitse bile bunu yapmaya devam ediyorlar" dedi.

"TRAJİK"

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan Demokrat Pelosi, koltuğu Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'e devretti.

Gazeteci, Fallon'ın herkese kapalı alanlarda maske takmaları gerektiğini söylediğini ancak kendisinin ve programdaki müzik grubunun bu tavsiyeye uymadığını belirtti. Musk da bu tweet'e "Trajik" yorumunu yaptı.