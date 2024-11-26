Elton John, sağ gözünü kaybettikten sonra yaşadığı zorlukları anlattı

Elton John, Fransa’da geçirdiği bir göz enfeksiyonu nedeniyle sağ gözünü kaybettiğini ve dört aydır göremediğini açıkladı. Görme kaybı, müzik kariyerini etkileyerek yeni albümünün çıkışını ertelemesine neden oldu.

Elton John, sağ gözünü kaybettikten sonra yaşadığı zorlukları anlattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:59

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, geçtiğimiz temmuz ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sağ gözünü kaybettiğini açıkladı. 77 yaşındaki sanatçı, 'Good Morning America' programında, Fransa’nın güneyinde geçirdiği ağır bir göz enfeksiyonunun ardından sağ gözünün tamamen görmediğini belirtti.

GÖRME KAYBI ÇALIŞMA YETENEĞİNİ ETKİLEDİ

Elton John, “Temmuz ayında sağ gözümü kaybettim ve dört aydır hiç göremiyorum. Sol gözüm de pek iyi değil” diyerek görme sorunlarının hayatını nasıl etkilediğini paylaştı. Sanatçı, bu durumun müzik kariyerini olumsuz yönde etkilediğini ve bu yüzden bir sonraki albümünün çıkışını ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

"YIKTI BENİ"

Elton John, “Hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey okuyamıyorum, hiçbir şey izleyemiyorum. Bir şey yapmayalı uzun zaman oldu ve artık yükümden kurtulmam gerekiyor” şeklinde duygusal bir açıklama yaptı. Görme kaybının kendisini zor durumda bıraktığını ve bu süreçte sıkışıp kaldığını belirtti.

Elton John, görme kaybı nedeniyle stüdyoya gidip kayıt yapma konusunda belirsizlik yaşadığını ifade etti. Ancak sanatçı, her şeyin düzeleceğine dair hala umut taşıdığını belirtti.


Etiketler: #Elton John

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