Emekli okul müdürü, tablolarını depremzedeler için bağışladı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 07:00

Emekli okul müdürü İbrahim Demirdil, tezhip eserlerinden oluşan tablolarını depremden etkilenenler için Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağışladı.

"BU ESERLERİMİ AİLEMDEN BAŞKASI GÖRMEDİ"

27 tablo, valiliğin alt katında sergilenirken, eserlerin satışından elde edilecek gelir de depremzedeler için kullanılacak. İbrahim Demirdil, emekli olduktan sonra tablolar yaptığını belirterek, “Yaptığım eserler Türk süsleme sanatlarından tezyin ve tezhip sanatının karışımından meydana gelen eserlerdir. 8 yıldır her birini 1 aylık bir çalışma yapıyorum. Bu eserler benim için çok değerlidir. Bu eserlerimi ailemden başkası görmedi" dedi.

"EL EMEĞİNİN BİR ÜRÜNÜ"

Memleketi Şanlıurfa’da, Malatya’da yaşayan oğlu ile kardeşlerinin depremde etkilendiğini ve çadırda yaşadıklarını dile getiren Demirdil, “6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında milletçe canımız yandı. Bende Şanlıurfalı olduğum için bu eserlerimi Bartın Valiliği’ne bağışladım. Bu eserlerin satışından eserlerden elde edilecek gelir, depremzede vatandaşlarımıza gönderilecek. Burada eserlerimizi satın alacak vatandaşlarımızın maddi bir değer olarak düşünmemelerini bunları yaşanan büyük depremin bir hatırası olarak satın almalarını istiyorum. Bu eserlerim el emeğinin bir ürünüdür” diye konuştu.