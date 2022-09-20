Emekli olacağı iddia edilmişti: Yönetmen Woody Allen o haberleri yalanladı

20 Eylül 2022 Salı, 15:21

"Annie Hall", "Paris’te Gece Yarısı" gibi Oscar ödüllü yapımlarıyla tanınan Woody Allen'ın, son filmi "Wasp 22" vizyona girdikten sonra emekli olacağı öne sürülmüştü. Allen, emekliye ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Ünlü yönetmen, "Wasp 22" filminden önce La Vanguardia'ya verdiği röportajda bir sonraki filminin son filmi olacağına dair bir ifade kullanmadığını belirtti.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, yönetmenin emekli olacağı haberi, Allen'ın Avrupa'da çekilecek "Wasp 22" filminden önce La Vanguardia'ya verdiği ve "İlke olarak benim fikrim, daha fazla film yapmak değil, yazmaya odaklanmak" dediği bir röportajdan çıktı.

Allen, Haziran ayında Alec Baldwin ile gerçekleştirdiği röportajında "bir ya da iki film daha yöneteceğini" ama sinema salonunda film izleme deneyiminin azalması nedeniyle "heyecanının gittiğini" belirtmişti.

'ŞU ANDA EMEKLİ OLMAYA HİÇ NİYETİ YOK'

86 yaşındaki yönetmen adına yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Woody Allen asla emekli olduğunu söylemedi, başka bir roman yazdığını da söylemedi. Sinema deneyimini çok seven biri olduğu için doğrudan veya hızlı bir şekilde dijital yayın platformlarına giden filmler yapmanın onun için eğlenceli olmadığını, bu nedenle film yapmamayı düşündüğünü söyledi. Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok ve 50. filmi olacak olan yeni filmini Paris'te çekmek için çok heyecanlı."