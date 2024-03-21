Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:24

Güncelleme: 21.03.2024 - 16:24

Müzik tutkunlarının yakından takip ettiği önemli sanatçılardan biri olan Emel Meslusi'nin hayatı ve kökeni merak ediliyor. Peki, Emel Meslusi kimdir? Emel Meslusi kaç yaşında, nereli?

EMEL MESLUSİ KİMDİR?

Emel Meslusi, 11 Ocak 1982’de Tunus'ta dünyaya geldi. Henüz küçük yaşta müziğe ilgi duydu. 10 yaşında ilk bestesini yaptı. 15 yaşında, çevresinin teşviki ve 90'ların büyük pop şarkıcılarından ilham alarak güçlü vokal yeteneklerini keşfetti. 19 yaşında ağır metal ve gotik müziğe ilgi duydu ve Tunus'ta üniversitede ilk metal grubunu kurdu. Birkaç yıl sonra Joan Baez'in sesinden ve fikirlerinden derinden etkilendi, grubunu bıraktı ve fırsat eksikliğinden ve yurttaşlarının ilgisizliğinden duyduğu hayal kırıklığıyla "Ya Tounes Ya Meskina" ("Zavallı Tunus") gibi politik şarkılar yazmaya başladı.

2006 yılında, Prix RMC Moyen-Orient Musique yarışmasında finalist olarak yer aldı. 2008 yılında şarkıları Tunus hükûmeti tarafından radyo ve televizyondan yasaklanınca, Paris'e taşınma kararı aldı. Şarkıları hükûmet tarafından yasaklansa da, Fransa'daki canlı performanslarının kayıtları Tunus'ta internet üzerinde dolaşmaktaydı. Arap Baharı'nın 2010'da başladığı vakitler Tunus'taydı ve "Kelmti Horra" şarkısını sokak protestosu sırasında söylerken görüntülendi. Video, âdeta isyanın bir marşı hâline geldi ve 2015'te bu şarkıyı Nobel Barış Ödülü töreninde seslendirdi. Olayla ilgili olarak, "Binlerce insanın önünde büyük bir sahnede olmaktan daha ödüllendirici ve heyecan verici bir şey olmadığını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.