Faramarz Aslani kimdir? Hayatını kaybeden Faramarz Aslani nereli?

Bir süredir kanser tedavisi gören İranlı sanatçı Faramarz Aslani 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Faramarz Aslani kimdir? Hayatını kaybeden Faramarz Aslani nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:42
Faramarz Aslani kimdir? Hayatını kaybeden Faramarz Aslani nereli?
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İran asıllı ünlü söz ve beste yazarı Faramarz Aslani 69 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Faramarz Aslani kimdir? Hayatını kaybeden Faramarz Aslani nereli?

FARAMARZ ASLANKİ KİMDİR?

Faramarz Aslani İran'ın Tahran şehrinde doğdu. Londra Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nden mezun oldu ve 1970'lerin başındaki mezuniyetinden bu yana birçok Farsça ve İngilizce yayında yazılar yazdı. 

Ayrıca çeşitli albümlerde başka İranlı sanatçılarla da işbirliği yaptı. Aslani'nin 1977 yılında yayınladığı "Age Ya Rooz" adlı parçası, 1979 yılında Ajda Pekkan tarafından "Dile Kolay" adıyla Türkçeye uyarlanmıştı.


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