Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:37

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:37

Tolga Tekin, Türk sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Peki, Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin kaç yaşında, nereli?

TOLGA TEKİN KİMDİR?

19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğan Tolga Tekin, eğitim hayatına Özel Arı Koleji'nde başlamış ve buradan mezun olmuştur. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tekin, tiyatro kariyerine Adana Devlet Tiyatrosu'nda başlamış ve ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da sahne almıştır.

Tolga Tekin, tiyatro kariyerinde birçok önemli yapımda yer almış ve sahne performansıyla takdir toplamıştır. Aynı zamanda sinema dünyasında da etkileyici bir kariyere sahiptir. Oyuncunun sinema kariyeri, 2008 yılında "Bizim Evin Halleri" adlı dizideki performansıyla dikkat çekmiştir. Ardından "Deniz Yıldızı", "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm", "Muhteşem Yüzyıl" gibi birçok projede rol almıştır. 2019 yılında "Bir Litre Gözyaşı" ve "Kelebekler" filmlerindeki performansıyla övgü toplamıştır.

Tolga Tekin, 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğmuştur ve 2024 itibariyle 51 yaşındadır. Eğitim hayatına Ankara'da başlayan Tekin, tiyatro ve sinema dünyasında Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biridir.

TOLGA TEKİN'İN FİLMOGRAFİSİ