Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:10

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:10

Daniel Craig’in bıraktığı James Bond rolünü kimin devralacağı uzun bir süredir merak ediliyordu. Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston ve Henry Cavill gibi isimlerin anıldığı James Bond rolü için İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson’a teklif götürüldüğü iddia edildi. Peki, Aaron Taylor-Johnson kimdir, kaç yaşında? Aaron Taylor-Johnson, James Bond'mu olacak?

AARON TAYLOR-JOHNSON KİMDİR?

İngiliz aktör Aaron Perry Taylor-Johnson 13 Haziran 1990'da dünyaya geldi. "Kick Ass", "Anna Karenina", "Tenet", "Bullet Train" gibi filmlerde rol alan Taylor-Johnson, "Avengers: Age of Ultron" filmiyle Marvel Sinematik Evreni'ne de dahil olmuştu. Oyuncunun sıradaki filmlerinden biri de Marvel projesi: Taylor-Johnson, Sony'nin 30 Ağustos'ta vizyona girecek Spider-Man evreni filmlerinden "Kraven the Hunter"da başrolü üstlendi. Aynı zamanda 26 Nisan'da vizyona girecek olan Ryan Gosling ve Emily Blunt liderliğindeki "The Fall Guy" (Dublör) filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

Tom Ford'un gerilim filmi Gece Hayvanları'ndaki (2016) psikopat serseri Ray Marcus performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü'nü kazandı ve BAFTA En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.

AARON TAYLOR-JOHNSON JAMES BOND MU OLACAK?

İngiliz The Sun’ın haberine göre; James Bond rolü Taylor-Jonson'a resmen teklif edildi. Gazete, içeriden bir kaynağın şu ifadelerine yer verdi: "Eğer kabul etmek isterse Bond rolü Aaron'un. Resmi teklif masada ve yanıt bekliyorlar."

33 yaşındaki aktör geçtiğimiz günlerde Numero dergisine verdiği röportajda, bir sonraki Bond olacağına yönelik söylentiler sorulduğunda, insanların kendisini bu rolde görmesini "büyüleyici ve harika" bulduğunu söyledi, "Bunu büyük bir iltifat olarak kabul ediyorum" diye ekledi. Şimdilik Aaron Taylor-Johnson'dan ya da Eon Productions'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.