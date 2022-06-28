Türkan Şoray, Cüneyt Arkın'a seslendi: 'Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım'

28 Haziran 2022 Salı, 16:33

Yeşilçam'ın ustası, sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada 'kalp durması' sebebiyle yaşamını yitirdi.

ŞORAY, ARKIN'A SESLENDİ

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, birlikte pek çok filmde rol aldığı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Türkan Şoray Cüneyt Arkın ile bir karesini paylaşarak acısını takipçileriyle paylaştı.

Şoray, paylaşımında "Canım Cüneyt. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak" dedi.

"SANA AŞIK OLDUĞUM KADAR..."

Yıllar sonra Türkan Şoray’ın sunduğu “Sinema Benim Aşkım” programına katılan Cüneyt Arkın, usta oyuncuya olan hayranlığını şu sözlerle dile getirmişti:

“Sana aşık olduğum kadar sinemaya da aşıktım. İkisi bir araya gelince şaşırıyordum. Biz o filmlerde oynamıyorduk, aşkı var ediyorduk.”