Türkan Şoray, Cüneyt Arkın'a seslendi: 'Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım'
Efsane sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak, Cüneyt Arkın'ın her fırsatta büyük hayranlık duyduğunu söylediği Türkan Şoray da bir paylaşım yaptı.
Yeşilçam'ın ustası, sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada 'kalp durması' sebebiyle yaşamını yitirdi.
ŞORAY, ARKIN'A SESLENDİ
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, birlikte pek çok filmde rol aldığı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Türkan Şoray Cüneyt Arkın ile bir karesini paylaşarak acısını takipçileriyle paylaştı.
Şoray, paylaşımında "Canım Cüneyt. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak" dedi.
"SANA AŞIK OLDUĞUM KADAR..."
Yıllar sonra Türkan Şoray’ın sunduğu “Sinema Benim Aşkım” programına katılan Cüneyt Arkın, usta oyuncuya olan hayranlığını şu sözlerle dile getirmişti:
“Sana aşık olduğum kadar sinemaya da aşıktım. İkisi bir araya gelince şaşırıyordum. Biz o filmlerde oynamıyorduk, aşkı var ediyorduk.”
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