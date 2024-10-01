Emel Sayın, hayatını canlandıracak isim için Burcu Biricik’i işaret etti

Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:27

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:27

Türk sinemasının ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, hayatının film olması halinde kendisini Burcu Biricik'in canlandırmasını istediğini açıkladı. Magazin Burada'nın haberine göre, Sayın, hayatının beyazperdeye aktarılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız."

Ayrıca, hayatını konu alan filmde Burcu Biricik’in rol almasıyla ilgili düşüncelerini de paylaştı:

"Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler, tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı, onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu’yu izliyorum, çok da beğeniyorum."