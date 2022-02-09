Emel Sayın: 'Acaba ömrümün kaç yılını stüdyolarda kayıt yaparak geçirdim?'
Usta sanatçı Emel Sayın, yıllar önce stüdyoda çekilen karesini yayınlayarak, takipçilerini eski günlere götürdü. Sayın, gönderisine, "Bu fotoğrafı görünce, 'Acaba ömrümün kaç yılını böyle kayıt yaparak geçirdim?' diye düşündüm ama iyi ki bu kadar çok çalışmış, emek vermişim" ifadelerini not düştü.
'Devlet sanatçısı' unvanının sahibi Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar öncesini andı. Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım atan ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başlayan usta sanatçı, stüdyoda çekilen eski karesini yayınladı.
"ACABA ÖMRÜMÜN KAÇ YILINI STÜDYODA GEÇİRDİM?"
Geçmişi yad eden Sayın, nostaljik paylaşımına, "Bu fotoğrafı görünce, 'Acaba ömrümün kaç yılını böyle stüdyolarda kayıt yaparak geçirdim?' diye düşündüm ama iyi ki bu kadar çok çalışmış, emek vermişim. Yoksa o güzelim şarkıları nasıl unutulmaz kılardık..." ifadelerini not düştü.
76 yaşındaki Emel Sayın'ın bu karesi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
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