Emily Blunt: 'Rol arkadaşlarımla öpüşmek kusma hissi yaratıyor'

Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:29

Güncelleme: 06.05.2024 - 16:29

Emily Blunt, Hollywood kariyeri boyunca aralarında Tom Cruise, Cillian Murphy, Matt Damon, Ryan Gosling gibi pek çok ismin yer aldığı ünlü oyuncularla rol aldığı filmlerde öpüşme sahnesi çekti. Blunt, yaptığı açıklamada, rol arkadaşlarıyla öpüştükten sonra kusmak istediğini itiraf etti.

Bir oyuncuyu öptükten sonra "kusmak isteyip istemediği" sorulduğunda Blunt şöyle cevap verdi:

"Kesinlikle, kesinlikle... Bunun aşırı bir nefret olduğunu söyleyemem ama kesinlikle bir kısmından keyif almadım."



41 yaşındaki oyuncu, hoşlanmadığı rol arkadaşlarıyla öpüşmek için teknikler geliştirdiğini ve 'kimya' yaratma konusunda oldukça bilgili olduğunu söyledi.

Bir radyo programında Howard Stern'in konuğu olan Emily Blunt, "Sanıyorum herkeste sevdiğim bir şey bulmam gerektiğini düşünüyorum. Hoş bir gülüş olabilir ya da insanlarla konuşma tarzları hoşuma gidiyor olabilir. Yani rastgele bir şey olabilir" diye konuştu.

"O kişiyle ilgili sevdiğiniz bir şeyi veya karakter olarak onda sevdiğiniz bir şeyi bulun ve sonra biraz ona yönelin" diyen Emily Blunt, "Kimya çok tuhaf bir şey. Bu gerçekten şişeleyip satın alamayacağınız veya satamayacağınız ruhani bir şey. Oradadır veya değildir. Ve onu üretebilirsiniz" ifadesini kullandı.

"SU ŞİŞESİYLE KİMYA KURABİLİRİM"

Emily Blunt; "Bunu yeterince uzun süredir yapıyorum. Bu noktada bir su şişesiyle kimya kurabilirim. Onu nasıl büyüleyeceğinizi biliyorsunuz. Ama biriyle doğal bir yakınlığınız olduğunda bu daha kolay oluyor" şeklinde konuştu.

Oyuncu John Krasinski ile evli olan Emily Blunt, yeni aksiyon filmi 'Dublör'de (The Fall Guy) sevgilisini canlandıran Ryan Gosling ile olan düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Eşi Eva'yı seviyorum. Çocuklarını seviyorum ve onun gibi değerli bir insanla arkadaş olduğum için çok şanslı olduğumu hissediyorum."

Emily Blunt, daha önce müstehcen seks sahneleri için soyunmamaya kararlı olduğunu söylemişti.

