Eminem ile atışması gündem olmuştu: Ünlü aktör Nashawn Breedlove uykusunda hayatını kaybetti
Efsanevi 8 Mile filminde Eminem'le atışan rapçiyi canlandıran Nashawn Breedlove 46 yaşında yaşamını yitirdi.
Eminem'le birlikte oynadığı 8 Mile filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü aktör Nashawn Breedlove 46 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Haber Global'in aktardığına göre Breedlove'ın New Jersey'deki evinde uykusunda hayatını kaybettiği açıklandı, ancak ölüm sebebi henüz bilinmiyor.
NASHAWN BREEDLOVE KİMDİR?
Eminem'in hayatının anlatıldığı 8 Mile filminde Lotto karakterine can veren Nashawn'ın Eminem ile hesaplaşması büyük ses getirmişti.
Filmden önce OX sahne adı altında rap yapan ve 2001 yapımı The Wash filminin müziklerinde Dr. Dre ve Snoop Dogg'la birlikte yer alan Breedlove, Eminem'i rap atışmasında mağlup eden birkaç kişiden biri olmuştu.
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