Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:42

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:42

Emircan Koşut'un yaşamı merak ediliyor. Emircan Koşut'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Emircan Koşut kimdir, kaç yaşında? Emircan Koşut hangi takımda? İşte ayrıntılar...

EMİRCAN KOŞUT KİMDİR?

Emircan Koşut 3 Temmuz 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Basketbola on yaşında Bayrampaşa Sancak'ta başlayan Emircan Koşut, 2011 yılında Anadolu Efes'e transfer oldu. 2012-13 sezonunda Anadolu Efes pilot takımı olan Pertevniyal ile Türkiye Gençler Şampiyonluğu yaşayan Emircan, şampiyonanın en değerli oyuncusu ve en iyi pivotu seçildi.

Emircan Koşut, 2013'te genç millî takım ile Avrupa Gençler Şampiyonluğu yaşarken, 2014'te de Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Ümitler Basketbol Şampiyonası'nda ümit millî takım ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

2013 yılında Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonası'nda U-18 takımıyla altın madalya kazanan millî takım kadrosunda yer alan Emircan, 2014 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda U-20 takımıyla da altın madalya, 2015 yılında İtalya'da düzenlenen 2015 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda U-20 takımıyla bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

EMİRCAN KOŞUT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Koşut, güncel olarak ONVO Büyükçekmece forması giymektedir.