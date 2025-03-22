Erdal Erzincan kimdir? Erdal Erzincan kaç yaşında, nereli? Erdal Erzincan'ın şarkıları...
Erdal Erzincan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Erdal Erzincan kimdir? Erdal Erzincan kaç yaşında, nereli? Erdal Erzincan'ın şarkıları...
Erdal Erzincan'ın yaşamı merak ediliyor. Yurttaşlar Erdal Erzincan'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Erdal Erzincan kimdir? Erdal Erzincan kaç yaşında, nereli? Erdal Erzincan'ın şarkıları...
ERDAL ERZİNCAN KİMDİR?
Erdal Erzincan 1971 yılında Erzurum'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla o yaşlarda tanıştı. 1981 yılında İstanbul'a yerleşti.
1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu.
1994 yılında yayımlanan Töre adlı ilk solo albümünden sonra sırasıyla; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal), Al Mendil, Kervan, Giriftar, Girdab-ı Mihnet, Karasu, Döngü, İki Telin İzinden adlı solo albümleri ve bunların yanında Tolga Sağ ve İsmail Özden ile birlikte Türküler Sevdamız; Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte Türküler Sevdamız 2; Tolga Sağ, Yılmaz Çelik ve Muharrem Temiz ile birlikte Türküler Sevdamız 3 adlı albümleri yayımlandı.
2009 yılında Arif Sağ ile birlikte hazırladığı 2 ciltlik "Bağlama Metodu", 2019 yılında ise kendi bestelerinden oluşan "Bağlama İçin Besteler" adlı kitabı yayımlandı.
ERDAL ERZİNCAN EVLİ Mİ?
Erdal Erzincan kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evli olup bir çocuk babasıdır.
ERDAL ERZİNCAN'IN ALBÜMLERİ...
1992: Gurup Arayış
1994: Töre
1996: Garip
1997: Türküler Sevdamız - İsmail Özden ve Tolga Sağ ile birlikte
1998: Concerto For Bağlama - Enstrümantal - Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte
1999: Gurbet Yollarında
2000: Anadolu - Enstrümantal
2001: Türküler Sevdamız 2 - Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte
2002: Al Mendil
2005: Türküler Sevdamız 3 - Tolga Sağ, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik ile birlikte
2006: Kervan
2006: "The Wind" - Enstrümantal - Kayhan Kalhor ile birlikte
2008: Giriftar - Enstrümantal
2011: Girdab-ı Mihnet
2013: Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası
2013: Kula Kulluk Yakışır Mı - Kayhan Kalhor ile birlikte
2016: Karasu - Enstrümantal
2018: Döngü
2019: Bağlama İçin Besteler
2019: Beş Bağlama Konserleri
2020: İki Telin İzinden
2022: Ağaçname
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Valilikten son dakika yasak kararı!
- Protestolarda üçüncü gün
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- 'Bu operasyon çocuğunun yalanları...'
- AKP'li belediyeden 'kreş' teklifi
- 'Kaosa sürüklemeyin' demişti: Geri adım geldi!