Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:28

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:28

Erdal Erzincan'ın yaşamı merak ediliyor. Yurttaşlar Erdal Erzincan'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Erdal Erzincan kimdir? Erdal Erzincan kaç yaşında, nereli? Erdal Erzincan'ın şarkıları...

ERDAL ERZİNCAN KİMDİR?

Erdal Erzincan 1971 yılında Erzurum'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla o yaşlarda tanıştı. 1981 yılında İstanbul'a yerleşti.

1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu.

1994 yılında yayımlanan Töre adlı ilk solo albümünden sonra sırasıyla; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal), Al Mendil, Kervan, Giriftar, Girdab-ı Mihnet, Karasu, Döngü, İki Telin İzinden adlı solo albümleri ve bunların yanında Tolga Sağ ve İsmail Özden ile birlikte Türküler Sevdamız; Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte Türküler Sevdamız 2; Tolga Sağ, Yılmaz Çelik ve Muharrem Temiz ile birlikte Türküler Sevdamız 3 adlı albümleri yayımlandı.

2009 yılında Arif Sağ ile birlikte hazırladığı 2 ciltlik "Bağlama Metodu", 2019 yılında ise kendi bestelerinden oluşan "Bağlama İçin Besteler" adlı kitabı yayımlandı.

ERDAL ERZİNCAN EVLİ Mİ?

Erdal Erzincan kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evli olup bir çocuk babasıdır.

ERDAL ERZİNCAN'IN ALBÜMLERİ...

1992: Gurup Arayış

1994: Töre

1996: Garip

1997: Türküler Sevdamız - İsmail Özden ve Tolga Sağ ile birlikte

1998: Concerto For Bağlama - Enstrümantal - Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte

1999: Gurbet Yollarında

2000: Anadolu - Enstrümantal

2001: Türküler Sevdamız 2 - Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte

2002: Al Mendil

2005: Türküler Sevdamız 3 - Tolga Sağ, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik ile birlikte

2006: Kervan

2006: "The Wind" - Enstrümantal - Kayhan Kalhor ile birlikte

2008: Giriftar - Enstrümantal

2011: Girdab-ı Mihnet

2013: Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası

2013: Kula Kulluk Yakışır Mı - Kayhan Kalhor ile birlikte

2016: Karasu - Enstrümantal

2018: Döngü

2019: Bağlama İçin Besteler

2019: Beş Bağlama Konserleri

2020: İki Telin İzinden

2022: Ağaçname