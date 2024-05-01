Emre Altuğ kim, kaç yaşında, nereli? Emre Altuğ evlendi mi?
Emre Altuğ'un nerede ve ne zaman doğduğu, yer aldığı dizi ve filmler, şarkıları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Emre Altuğ'un evlenip evlenmediği de merak edilen konular arasında. Peki, Emre Altuğ kim, kaç yaşında, nereli? Emre Altuğ evlendi mi?
Emre Altuğ'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcı 7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel ile 2015 yılında boşanma kararı almıştı. Emre Altuğ'un yeniden evlenip evlenmediği, kiminle evlendiği araştırılıyor. Peki, Emre Altuğ kim, kaç yaşında, nereli? Emre Altuğ evlendi mi? İşte ayrıntılar...
EMRE ALTUĞ KİM?
Emre Altuğ, Türk şarkıcı-şarkı yazarı, oyuncu, sunucu ve müzik prodüktörü. 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine gitar çalarak başlamış ve daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı. Aynı zamanda oyunculuk ve sunuculuk da yaptı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.
Altuğ'un müzik kariyeri boyunca birçok albüm ve single çalışması bulunuyor. Oyunculuk kariyerinde ise çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
EMRE ALTUĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Gülşen Abi - Feridun
Tatlı Hayat - Başar
Hayat Bilgisi - Kendisi
Lise Defteri - Kerim
Sensiz Olmuyor - Arda
Avrupa Yakası - Emre
Hasret - Poyraz
Gülpare - Aslan
El Gibi - Demir
Mert ile Gert - Mert
Elde Var Hayat - Kenan
Umutsuz Ev Kadınları - Serdar
Otel Divane - Fikri Divane
Güldür Güldür Show - Kazım
Sihirli Annem - Sadık
Kırmızı Oda - Dr. Barlas Zalimoğlu
Yalı Çapkını - Orhan Korhan
EMRE ALTUĞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Tersine Dünya
Asansör - Metin
Ağaçlar Ayakta Ölür - İzzet
Halk Çocuğu - Ayhan Alpaylıoğulları
Kolay Para - Eray
Neredesin Firuze? - Şarkıcı
Balans ve Manevra - Yakışıklı Çocuk
Asteriks Vikinglere Karşı
Eve Giden Yol 1914 - Halit
Bratz
Sizi Seviyorum - Erkut
Lal
5 Dakikada Değişir Bütün İşler
Mezarcı - Ejder
Sevgili Komşum - Ragip
Geniş Aile Komşu Kızı - Nebil
Ne Olacak Halim? - Halim Pekyaman
EMRE ALTUĞ EVLENDİ Mİ?
2008-2015 yılları arasında Çağla Şıkel ile evli olan ve iki çocukları olan Emre Altuğ'un ortaya çıkan fotoğraflar nedeniyle evlendiği düşünülüyordu. Emre Altuğ çıkaracağı yeni şarkısının klip çekimlerine çıktı. Bu çekimlerden gelen fotoğraflar nedeniyle evlenildiği düşünüldü.
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