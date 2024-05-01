Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:32

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:32

Emre Altuğ'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcı 7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel ile 2015 yılında boşanma kararı almıştı. Emre Altuğ'un yeniden evlenip evlenmediği, kiminle evlendiği araştırılıyor. Peki, Emre Altuğ kim, kaç yaşında, nereli? Emre Altuğ evlendi mi? İşte ayrıntılar...

EMRE ALTUĞ KİM?

Emre Altuğ, Türk şarkıcı-şarkı yazarı, oyuncu, sunucu ve müzik prodüktörü. 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine gitar çalarak başlamış ve daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı. Aynı zamanda oyunculuk ve sunuculuk da yaptı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Altuğ'un müzik kariyeri boyunca birçok albüm ve single çalışması bulunuyor. Oyunculuk kariyerinde ise çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

EMRE ALTUĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gülşen Abi - Feridun

Tatlı Hayat - Başar

Hayat Bilgisi - Kendisi

Lise Defteri - Kerim

Sensiz Olmuyor - Arda

Avrupa Yakası - Emre

Hasret - Poyraz

Gülpare - Aslan

El Gibi - Demir

Mert ile Gert - Mert

Elde Var Hayat - Kenan

Umutsuz Ev Kadınları - Serdar

Otel Divane - Fikri Divane

Güldür Güldür Show - Kazım

Sihirli Annem - Sadık

Kırmızı Oda - Dr. Barlas Zalimoğlu

Yalı Çapkını - Orhan Korhan

EMRE ALTUĞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Tersine Dünya

Asansör - Metin

Ağaçlar Ayakta Ölür - İzzet

Halk Çocuğu - Ayhan Alpaylıoğulları

Kolay Para - Eray

Neredesin Firuze? - Şarkıcı

Balans ve Manevra - Yakışıklı Çocuk

Asteriks Vikinglere Karşı

Eve Giden Yol 1914 - Halit

Bratz

Sizi Seviyorum - Erkut

Lal

5 Dakikada Değişir Bütün İşler

Mezarcı - Ejder

Sevgili Komşum - Ragip

Geniş Aile Komşu Kızı - Nebil

Ne Olacak Halim? - Halim Pekyaman

EMRE ALTUĞ EVLENDİ Mİ?

2008-2015 yılları arasında Çağla Şıkel ile evli olan ve iki çocukları olan Emre Altuğ'un ortaya çıkan fotoğraflar nedeniyle evlendiği düşünülüyordu. Emre Altuğ çıkaracağı yeni şarkısının klip çekimlerine çıktı. Bu çekimlerden gelen fotoğraflar nedeniyle evlenildiği düşünüldü.