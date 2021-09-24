Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu binada korkutan yangın

24 Eylül 2021 Cuma, 09:18

Yangın, saat 02.30 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde meydana geldi. Ünlü oyuncu Emre Kınay'a ait Oyunculuk Akademisi'nin de bulunduğu 6 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Sanayi Odası'nın bitişiğinde bulunan binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin camlarını kırarak yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının meydana geldiği ofis olarak kullanılan dairenin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

