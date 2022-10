En iyi ayrılık şarkıları araştırıldı: Amy Winehouse zirvede

04 Ekim 2022 Salı, 07:44

OnePoll tarafından yürütülen anket çalışmasında, yetişkinlerin aşk hayatı ve ayrılık deneyimleri mercek altına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, çalışmayla, ayrılık acısı sırasında en çok tercih edilen şarkılar ortaya koyuldu. İşte o liste...

30. Robyn – Dancing on My Own

29. John Legend – Used To Love You

28. Carole King – It’s Too Late

27. Little Mix – Shout Out to My Ex

26. Boyz II Men – End Of The Road

25. Toni Braxton – Unbreak My Heart

24. Roy Orbinson – Crying

23. Justin Bieber – Love Yourself

22. Joy Division – Love Will Tear Us Apart

21. Bill Withers – Ain’t No Sunshine

20. Natalie Imbruglia – Torn

19. James Blunt – Goodbye My Lover

18. Beyonce – Single Ladies

17. Sam Smith – Stay With Me

16. Kelly Clarkson – Since U Been Gone

15. Ariana Grande – Thank U, Next

14. Al Green – How Can You Mend A Broken Heart?

13. Destiny’s Child – Survivor

12. Beyonce – Irreplaceable

11. Coldplay – Fix You

10. No Doubt – Don’t Speak

9. Dionne Warwick – Walk On By

8. ABBA – Knowing me, Knowing You

7. Taylor Swift – We Are Never Ever Getting Back Together

6. Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U

5. Gloria Gaynor – I Will Survive

4. Adele – Someone Like You

3. Fleetwood Mac – Go Your Own Way

2. Whitney Houston – I Will Always Love You

1. Amy Winehouse – Back To Black