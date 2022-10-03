Eski AKP'li isimden 'Onur Şener' paylaşımı: 'Bu şarkı burada bitmez' diyerek iktidara gelmişti Erdoğan...

03 Ekim 2022 Pazartesi, 18:00

Türkiye, Ankara'da 'istek parça' cinayetinde katledilen müzisyen Onur Şener'e ağlamaya devam ediyor.

Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Şener'in katledilmesine yönelik tepkiler de devam ediyor.

ERDOĞAN'IN ESKİ DOKTORUNDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ankara'daki vahşete tepki gösterenlerden biri de, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP'li Op. Dr. Tuhan Çömez oldu. Çömez, kişisel sosyal medya hesabından, Şener için bir paylaşımda bulundu.

Tweetinde Erdoğan'a gönderme yapan Çömez, "'Bu şarkı burada bitmez' diyerek iktidara gelmişti Erdoğan… Şarkı da bitti, söz de bitti, hayat da bitti…" ifadelerini kullandı.