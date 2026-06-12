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En son 1896 yılında görülmüştü: Endemik lale türü Amasya'da yeniden bulundu

En son 1896 yılında görülmüştü: Endemik lale türü Amasya'da yeniden bulundu

12.06.2026 11:45:00
Güncellenme:
AA
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En son 1896 yılında görülmüştü: Endemik lale türü Amasya'da yeniden bulundu

Amasya'da, doğada en son 1896 yılında izine rastlanan ve neslinin tükendiği sanılan "Yitik Amasya lalesi", 130 yıl sonra bir doğaseverin dikkati sayesinde kırsal alanda yeniden görüldü.
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Amasya'da yaşayan doğasever Ercan Eftelioğlu, kırsal bölgede gezerken fotoğrafladığı farklı bir lale türünü botanikçilere ulaştırdı.

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker ile İstanbul'daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Salih Sercan Kanoğlu, bitkinin literatürde kayıp olarak geçen "Yitik Amasya lalesi" olduğunu belirledi.

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Prof. Dr. Eker, gazetecilere, bitkinin ilk kez 1892 yılında toplandığını, son olarak ise 1896 yılında görüldüğünü söyledi.

O günden 2026 yılına kadar 130 yıllık süre içinde kendisi de dahil pek çok yerli ve yabancı araştırmacının bu bitkiyi bulmak için bölgeye geldiğini fakat izine rastlanamadığını belirten Eker, "Bugün önemli bir gün. Çünkü bu bitkinin kayıp olduğunu sanıyorduk ama 130 yıl sonra aslında Amasya'da kaybolmadığını, yaşadığını ancak yaşam alanının oldukça sınırlı olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte bitkiyi koruma altına alıp yaşatmaya çalışacağız" dedi.

Eftelioğlu ise doğada gezerken bir lale türünün dikkatini çektiğini anlatarak, "Doğada devamlı arıyorum. Baktım, Amasya'nın kayıp lalesine çok benziyor, iki örnek aldım, fotoğraf çektim. Botanikçi ağabeylerimize ilettik. Baktılar ki Amasya'nın kayıp yitik lalesi. Hocalarımız da geldi, yerinde gördüler" ifadesini kullandı.

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İlgili Konular: #amasya #lale

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