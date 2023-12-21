En uzun gecede izlenebilecek 21 film!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 18:11

Güncelleme: 21.12.2023 - 18:11

Kuzey Yarım Kürede yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre’de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.

Bu uzun geceyi film izleyerek geçirmek isteyenler için 21 öneri:



Dram ve Duygusal:

"Yeşil Yol" (The Green Mile)

"Babam ve Oğlum"

"Eşkıya"

Gerilim ve Gizem:

"Sessiz Bir Yer" (A Quiet Place)

"Bıçak Sırtı" (Blade Runner)

"Pi'nin Yaşamı" (Life of Pi)

Aksiyon ve Macera:

"Yüzüklerin Efendisi" serisi

"Mad Max: Öfkeli Yollar" (Mad Max: Fury Road)

"Kara Şövalye" (The Dark Knight)

Komedi ve Mizah:

"Süperbad" (Superbad)

"Monty Python'ın Ahlaksız Teklifleri" (Monty Python and the Holy Grail)

"Aşk Tesadüfleri Sever"

Bilim Kurgu ve Fantastik:

"Matrix"

"Yıldız Savaşları" serisi

"Yerçekimi" (Gravity)

Belgesel ve Düşündürücü Filmler:

"Planet Earth II"

"Bir Zamanlar Anadolu'da"

"13. Kat"

Animasyon:

"Coco"

"Wall-E"

"Spirited Away" (Ruhların Kaçışı)