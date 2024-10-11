En zengin kadın müzisyen olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına 5 milyon dolar
Helene Kasırgası'nın ardından önceki gün de Milton Kasırgası ile büyük can ve mal kaybının yaşandığı ABD'de, ünlü şarkıcı Taylor Swift, kesenin ağzını açtı. Dünyanın en zengin kadın müzisyeni ünvanına sahip olan Swift, 5 milyon dolar bağışladı.
Helene Kasırgası'nın yol açtığı yıkım ve Milton Kasırgası'nın devam eden tahribatının ardından ünlü şarkıcı Taylor Swift, yardım çalışmalarına önemli bir katkıda bulundu. Swift, kasırgalardan etkilenen bölgelere yardım amacıyla 5 milyon dolar bağışladı.
Helene Kasırgası, bu ayın başlarında ABD'nin güneydoğu eyaletlerine vurmuş, Georgia, Florida ve Kuzey Carolina gibi bölgelerde büyük yıkıma sebep olmuştu. Kasırga yüzlerce insanın ölümüne ve çok sayıda kişinin kaybolmasına neden oldu. Milton Kasırgası ise kısa bir süre önce Florida'yı vurdu ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından "yüzyılın fırtınası" olarak nitelendirildi.
Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Feeding America, Taylor Swift'in 5 milyon dolarlık cömert bağışını doğruladı. Yapılan açıklamada, bağışın toplumların yeniden inşa sürecine ve kasırgalardan etkilenen insanlara temel gıda, temiz su ve malzeme sağlamaya yönelik kullanılacağı belirtildi. Feeding America, diğer insanları da Taylor Swift’in izinden gitmeye ve bağış yapmaya teşvik etti.
Taylor Swift’in cömert bağışları, şarkıcının kazandığı büyük servetle de dikkat çekiyor. Forbes, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcının "Eras" turnesiyle yakaladığı tarihi başarının ve müzik kataloğunun kalıcı popülaritesinin ardından Swift'in servetinin 1,6 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Böylece Swift, 1,4 milyar dolarlık servete sahip olan Rihanna'yı geride bırakarak dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu.
MİLYONLARCA DOLARLIK YARDIMLAR
Taylor Swift, daha önce de pek çok cömert bağışla gündeme gelmişti. Aralık 2023'te Tennessee'deki fırtına mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayan şarkıcı, Şubat 2024'te Kansas City Chiefs'in Super Bowl geçit töreni sırasında öldürülen bir kadının ailesine 100 bin dolar yardım etmişti. Ayrıca Edinburgh Food Project'ten Arizona Food Bank Network'e kadar pek çok aşevine destek sağlamıştı.
People Dergisi, Swift'in ekibindeki dansçılar, makinistler, ses teknisyenleri ve diğer çalışanlarına 55 milyon doların üzerinde ikramiye dağıttığını bildirdi.
Taylor Swift'in geçmiş yıllardaki diğer bağışlarından bazıları şöyle:
2008
- Iowa’daki su taşkınları için: 100 bin dolar
2009
- Çeşitli okullara: 250 bin dolar
- Reading Halk Kütüphanesi'ne: 6 bin kitap
- Nashville Halk Kütüphanesi'ne: 14 bin kitap
2010
- Tennessee su taşkınları için: 500 bin dolar
- Hendersonville Lisesi'ne: 75 bin dolar
2011
- St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne: 25 bin dolar
- Hortum mağdurlarına: 750 bin dolar
2012
- Country Music Hall of Fame and Museum için: 4 milyon dolar
- 6 üniversiteye: 60 bin dolar
2014
- V Foundation for Cancer Research'e: 100 bin dolar
- Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne: 50 bin dolar
2015
- New York’taki okullara: 25 bin kitap
- New York Eğitim Dairesi'ne: 50 bin dolar
2016
- Louisiana su taşkınları için: 1 milyon dolar
- Dolly Parton Yangın Fonu’na: 100 bin dolar
2018
- Time's Up hareketine: 100 bin dolar
2019
- Tennessee Equality Project’e: 113 bin dolar
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