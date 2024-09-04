Ortaya çıkan belgeler sosyal medyada gündem oldu! Taylor Swift reklam aşkı mı yaşıyor?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:48

Güncelleme: 04.09.2024 - 17:48

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir süredir NFL oyuncusu Travis Kelce ile aşk yaşıyor. İngiliz oyuncu Joe Alwyn ile 6 yıllık ilişkisinin ardından Kelce ile birlikte olmaya başlayan Swift, aşkını ilan etmekten çekinmiyor. Super Bowl'da sevgilisini yalnız bırakmayan Swift, dünya turnesi sırasında bile Kelce'yi sahneye davet etmişti.

Ancak, çiftin ilişkisi hakkında ortaya çıkan bir belge, aşklarının sahte olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Daily Mail'in haberine göre, Los Angeles merkezli Full Scope şirketi tarafından hazırlandığı anlaşılan belgede, çiftin ayrılacağına yönelik bir strateji planı yer alıyor. Belgede, ayrılık duyurusunun 28 Eylül’de yapılacağı ve üç gün sonra resmi bir açıklamanın geleceği belirtiliyor.

Açıklamanın, "nazik, saygılı ve karşılıklı anlayışa vurgu yapan" ifadeler içereceği, Kelce'nin ayrılığı "hayatın doğal bir parçası" olarak nitelendireceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kelce’nin kariyerine olan bağlılığını ve spor endüstrisindeki başarılarını vurgulayacağı da belirtiliyor.

İDDİALARI YALANLADILAR

Şirket yetkilileri ise bu planın kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Kelce'nin temsilcileri, belgenin internette yayılmasının ardından çiftin bu ayın sonunda ayrılmayı planladıkları yönündeki iddiaları reddetti.

Öte yandan, rekorlar kıran 34 yaşındaki Taylor Swift'in bir roman yazdığı da ortaya çıktı.

"Eras" turnesi kapsamında Avrupa konserlerini tamamlayan şarkıcının, "A Girl Called Girl" adında bir kitap kaleme aldığı belirtildi. Swift’in henüz ergenlik çağındayken yazdığı bu kitap, kız çocuğu yerine erkek çocuk isteyen bir annenin hikayesini anlatıyor.