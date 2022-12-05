48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek Ödülleri, 4 Aralık gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e giderken, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu. İşte kazananlar...
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerine verilen ve bu yıl birçok ünlü tarafından boykot edilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi 4 Aralık Pazar akşamı düzenlendi.
Görkemli bir kırmızı halı seremonisiyle başlayan törene, Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı damga vurdu. Dizi, adeta tüm ödülleri topladı. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ise sahnede duygusal anlar yaşadı.
YARGI'YA 5 ÖDÜL BİRDEN
Törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" Kaan Urgancıoğlu'na "En İyi Dizi Ödülü" Yargı'ya "En İyi Yönetmen Ödülü" Ali Bilgin'e "En İyi Senaryo Ödülü" ise dizinin senaristi Sema Ergenekon'un oldu.
EZGİ MOLA'DAN ANLAMLI KONUŞMA
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Netflix’te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisindeki "Alev" rolüyle “En İyi Komedi Dizisi- Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Mola, yaptığı konuşma geceye damga vurdu.
Ezgi Mola, şöyle konuştu:
- "Bugün güzel bir haber geldi İran'dan. 'Ahlak polisi' kavramının kaldırıldığı, artık olmayacağı söylendi. Ben de onların yanında olduğumuzu, buradan söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum. Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin aynı dilden, aynı yerde kalben durup kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılar için aslında eşit yaşam hakkının olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum."
İşte verilen ödüllerin sahipleri:
- EN İYİ KADIN OYUNCU: Pınar Deniz (Yargı)
- EN İYİ ERKEK OYUNCU: Kaan Urgancıoğlu (Yargı)
- EN İYİ DİZİ: Yargı
- EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: Ezgi Mola (Erşan Kuneri)
- EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Feyyaz Yiğit (Gibi)
- EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Gibi
- EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VE EN İYİ KADIN SUNUCU: Müge Anlı - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Emel Sayın
- EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Edis
- EN İYİ KADIN ŞARKICI: Zeynep Bastık
- EN İYİ ERKEK SUNUCU: Kenan İmirzalıoğlu - Kim Milyoner Olmak İster
- EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: Hasan Can Kaya
- EN İYİ INFLUENCER - YOUTUBER: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram
- EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI: Bilal Sonsez
- EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI: Ebru Yaşar
- EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: Azra Aksu
- EN İYİ YÖNETMEN: Ali Bilgin
- EN İYİ SENARİST: Sema Ergenekon
- EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran
- EN İYİ YARIŞMA: Masterchef
- EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- BAŞARI ÖDÜLÜ: Şarkılar Bizi Söyler, Polat Yağcı
- EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ: Aşk Mantık İntikam
- EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: İlayda Alişan
- EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Burak Yörük
- EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI: Şevval Sam
- EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK ŞARKICI: Resul Dindar
- EN İYİ SPOR PROGRAMI: Yüzde Yüz Futbol
- EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI: Köfn
- EN İYİ RAPÇİ: Sefo
- EN İYİ MÜZİK GRUBU: Dedublüman
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