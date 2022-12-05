48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:04

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerine verilen ve bu yıl birçok ünlü tarafından boykot edilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi 4 Aralık Pazar akşamı düzenlendi.

Görkemli bir kırmızı halı seremonisiyle başlayan törene, Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı damga vurdu. Dizi, adeta tüm ödülleri topladı. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ise sahnede duygusal anlar yaşadı.

YARGI'YA 5 ÖDÜL BİRDEN

Törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" Kaan Urgancıoğlu'na "En İyi Dizi Ödülü" Yargı'ya "En İyi Yönetmen Ödülü" Ali Bilgin'e "En İyi Senaryo Ödülü" ise dizinin senaristi Sema Ergenekon'un oldu.

EZGİ MOLA'DAN ANLAMLI KONUŞMA

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Netflix’te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisindeki "Alev" rolüyle “En İyi Komedi Dizisi- Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Mola, yaptığı konuşma geceye damga vurdu.

Ezgi Mola, şöyle konuştu:

"Bugün güzel bir haber geldi İran'dan. 'Ahlak polisi' kavramının kaldırıldığı, artık olmayacağı söylendi. Ben de onların yanında olduğumuzu, buradan söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum. Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin aynı dilden, aynı yerde kalben durup kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılar için aslında eşit yaşam hakkının olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum."

İşte verilen ödüllerin sahipleri: