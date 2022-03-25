Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler

25 Mart 2022 Cuma, 12:33

4 yılda Belçika, Hollanda, İspanya'da top koşturarak deneyim kazanan Enes Ünal, 2019 yılında verdiği bir röportajda, "Avrupa, Türklere ilgi göstermeye başladı. Özellikle Cengiz'i iyi tanıyorlar. Bence doğru olan yol bu... Genç oyuncular oynayabilecekleri liglere gitmeliler, burası Türkiye'yse devam etmeliler ama başka bir yerse, Avrupa da olsa çekinmeden, korkmadan gidip oynamalılar. Temeli oynamak… Genç oyuncu için en önemli şey futbol oynamak. Sonuçta bu işi bunun için yapıyoruz" diye konuştu.

ENES ÜNAL'IN HAYAT HİKAYESİ

10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. Eski futbolcu Mesut Ünal'ın oğlu.

Futbola 2006 yılında Bursa'da Küçükköyspor'un yıldız takımında başladı. Aynı yıl Bursaspor altyapısına transfer oldu. Burada çıktığı 102 maçta 170'ten fazla gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2013 yılında Bursaspor'un A takımına yükseldi. Süper Lig'deki ilk golünü 16 yaşındayken Galatasaray'a karşı atarak o dönem lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

2015 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e transfer olarak adını dünya çapında duyurdu. Fakat gelişmesi için herhangi bir resmi maçta forma giymeden Avrupa'nın farklı takımlarına kiralandı.

Enes Ünal, 2015-2017 yılları arasında Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Toplamda çıktığı 55 maçta 28 gol kaydetti.

2017-2018 sezonu yaz transfer dönemine Villareal takımına 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada 23 maçta 5 gol atarak beklentilerin altında kaldı. Sezon sonunda Levante'ye kiralandı. Ardından kiralık gittiği Real Valladolid'de 68 maçta 12 gol attı.

2020-2021 sezonu başında Getafe takımıyla 9 milyon euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezonda 29 resmi maçta 5 gol atabilen Enes Ünal, 2021-2022 sezonunda başarılı bir performans segiledi. Henüz devam eden sezonda 28 maçta 14 gole imza attı.

Türkiye U16, U17, U19, U21 milli takımlarında forma giydi, 37 maçta 33 gol attı. 2015 yılından itibaren A Milli Takım'da oynamaya başladı.

Enes Ünal, forvet mevkisinde oynuyor.

Enes Ünal, Lila Ela Ünal, Lisa Smellers

ÖZEL YAŞAMI

1997 doğumlu olan Enes Ünal, 2022 yılı itibarıyla 25 yaşında.

2019 yılında Belçikalı futbolcu Lisa Smellers ile evlendi. Çiftin, 'Lila Ela' (d.2020) adında bir kızı bulunuyor.

Enes Ünal 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve boğa burcu.

İyi seviyede İngilizce ve İspanyol, giriş seviyesinde Fransızca konuşabiliyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @enesunal16, Twitter'da @enesunal16 kullanıcı adıyla yer alıyor.

ENES ÜNAL'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

2013-2015 - Bursaspor

2015-2017 - Manchester City

2015 - Genk (Kiralık)

2016 - Breda (Kiralık)

2016-2017 - Twente (Kiralık)

2017-2020 - Villarreal

2017 - Levante (Kiralık)

2018-2020 - Real Valladolid (Kiralık)

2020-2025 Getafe