Enez'de üretiliyor Avrupa'ya ihraç ediliyor: Hasadı başladı...

Yayınlanma: 08.06.2024 - 12:08

Güncelleme: 08.06.2024 - 12:08

Köy meydanında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından vatandaşlara kiraz ikram edildi.

En iyi kirazı üreten 3 kişiye belgeleri verildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ilçede yetişen kirazın lezzetiyle ön plana çıktığını söyledi.

Meyvenin Avrupa ülkelerine de ihraç edildiğini belirten Tutal, "Kirazcılığı geliştirmek için her türlü desteği veriyoruz. Bölgemizde 500 dekarlık kiraz üretimi yapılmaktadır. İleriki yıllarda bunu arttırmak için çalışmalar yapmaktayız. Bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Köy muhtarı Tezcan Meriç de rekoltenin bu yıl düşük olduğunu dile getirdi. Geçen yıl 400 ton olan hasadın bu yıl 50 ton civarına düştüğünü anlatan Meriç, bu sene dış pazar yerine iç pazarda yer alacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tutal, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Simge Ünlüsoy ve yetkililer, kiraz bahçesinde üreticilerden bilgi aldı.