Engelli köpeğe, plastik su borularından yürüteç yaptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Muharrem Başkurt (20), yolda bulduğu, arka ayakları tutmayan köpeği sahiplendi. Başkurt, plastik su borularıyla yaptığı yürüteçle, ‘Pamuk’ ismini verdiği 9 aylık köpeğin yürümesini sağladı.

DHA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 07:00
Abone Ol google-news

İnegöl ilçesinin kırsal Şipali Mahallesi’nde yaşayan Muharrem Başkurt, doğa gezisine çıktığında yol kenarında engelli bir köpek buldu.

Arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen ve bedenini sürüklemek zorunda kalan köpeği alıp evine getiren Başkurt, 9 aylık köpeğe beyaz tüyleri nedeniyle ‘Pamuk’ ismini verdi.

Başkurt, Pamuk ile karşılaştığı anları, şöyle anlattı:

“Bundan 1 ay önce arabayla doğa yürüyüşü yapacağım yere çıkmıştım. İnerken sağda bir köpek gördüm. Sonra bir sakatlığı olduğunu fark ettim ve geri döndüm. Vicdanım el vermedi. Ne olur ne olmaz diye bakayım dedim. Sonra ismini verdiğim Pamuk’u aldım eve getirdim. Pamuğun arka ayağı sakat olduğu için tuvalete çıkamıyordu. Ben de bir bebek gibi bezlemeyi düşündüm. Zaten evde bakıyoruz köpeğimize. Her gün bezledikten sonra ne yapabilirim diye düşünmeye başladım.”

‘ONUN YÜRÜMESİNİ GÖRMEK ÇOK AYRI BİR DUYGU’

Köpeğe yürüyebilmesi için yürüteç yaptığını belirten Başkurt, “Pamuk’un yürümesi için elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra internetten biraz araştırdım, kalorifer peteklerine giden borulardan bir yürüteç yapmayı düşündüm. Sonra tasarladım, ölçülerini aldım ve bir deneme yaptık. Baktım ki oluyor, dedim ne mutlu bana. Hayvanı arka ayaklarına kavuşturdum gibi hissettim. Tabii onun yürümesini görmek benim için de çok ayrı bir duyguydu” dedi.

‘PAMUK, BENİM EVLADIM GİBİ OLDU’

Evinin bahçesinde baktığı başka köpekler de olduğunu belirten Muharrem Başkurt, “Bahçemde Pamuk dışında yaklaşık 8 tane daha köpek var. Dışarıda kalan hayvanlara da bakıyorum, hayvansever bir insanım. Herkese öneririm, hayvan çok ayrı bir şey. Hele ki Pamuk benim için çok ayrı. O artık benim evladım gibi oldu, ölene kadar benim yanımda olur. Dışarıda kalan hayvanları da unutmayalım. Bu kış gününde yemek, su verelim" ifadelerini kullandı.


köpekler Köpek engelli

İlgili Haberler

Diyarbakır'da günler sonra gelen mucize... Anne köpek, 2 yavrusu ile birlikte enkazdan kurtarıldı

Diyarbakır'da günler sonra gelen mucize... Anne köpek, 2 yavrusu ile birlikte enkazdan kurtarıldı
Meksika’dan arama-kurtarma çalışmaları için gelen köpek Proteo, hayatını kaybetti

Meksika’dan arama-kurtarma çalışmaları için gelen köpek Proteo, hayatını kaybetti
İzmir ekipleri deprem bölgesinde 126 köpek, 101 kedi kurtardı

İzmir ekipleri deprem bölgesinde 126 köpek, 101 kedi kurtardı

En Çok Okunan Haberler