Engellilere hakaret içerdiği iddia edilmişti: Beyonce o şarkısını değiştireceğini açıkladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin geçen hafta çıkan şarkısında kullandığı bir kelimenin tepki çekmesi üzerine, söz konusu şarkıyı yeniden kaydedeceği açıklandı. Beyonce, yeni albümünde yer alan ve serebral palsililere hakaret içerdiği gerekçesiyle tepki çeken 'Heated' şarkısı sonrası ciddi eleştiri almıştı.
Beyonce'un, cuma günü yayınlanan ‘Renaissance‘ albümü bir yandan övgü toplarken bir yandan ‘Heated’ isimli şarkısında geçen, genelde serebral palsili insanlar için kullanılan küçültücü bir kelimeyi içerdiği için tepki çekmişti.
Halk arasında zaman zaman hakaret anlamında da kullanılan kelime şarkıda iki kere geçiyor.
Kanadalı şarkıcı Drake’in söz yazarları arasında olduğu şarkı engelli bireyler arasında tepki çekmişti.
İki hafta önce de ABD’li pop yıldızı Lizzo aynı kelimeyi GRRRLS isimili şarkısında kullandığı için eleştirilmesi üzerine özür dilemiş ve sözleri değiştirmişti.
'KÖTÜ ANLAMDA KULLANMADI'
BBC’ye konuşan Beyonce’nin halka ilişkiler sorumlusu ABD’de farklı anlamlara gelebilen kelimenin bilinçli olarak kötü anlamda kullanılmadığını söyledi. Ayrıca zaman belirtmeden şarkının sözlerinin değiştirilerek kelimenin çıkarılacağını ifade etti.
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