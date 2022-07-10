Son Dakika: Hıncal Uluç entübe edildi

Hastanede yoğun bakıma kaldırılan spor yorumcusu Hıncal Uluç entübe edildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 15:42
Son Dakika: Hıncal Uluç entübe edildi
Abone Ol google-news

Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Gelişmeyi Twitter'daki hesabından duyuran Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

ENTÜBE EDİLDİ

Hukukçu Ural Akyüzüm sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini ifade etti.

Akyüzüm şu ifadeleri kullandı:

"Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz..."


Hıncal Uluç entübe yoğun bakım
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler