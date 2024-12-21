Yayınlanma: 21.12.2024 - 13:55

Güncelleme: 21.12.2024 - 13:55

Aralık sonlarında etkili olan bu soğuk hava dalgası halk arasında Erbain fırtınası olarakta adlandırılıyor. Peki, Erbain ne demek? Erbain soğukları nereden geldi? Erbain ne kadar sürecek?

ERBAİN NE DEMEK?

"Erbain soğukları," halk arasında kış mevsiminin belirli bir dönemini ifade eden bir terimdir. "Erbain" kelimesi, Arapça kökenli olup, "kırk" anlamına gelen "erbain" kelimesinden türetilmiştir.

ERBAİN NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

Bu terim, genellikle takvime göre 40 gün süren ve 21 Aralık ile 31 Ocak arasında gerçekleşen soğuk dönemi tanımlar. Erbain soğukları, kışın en sert ve soğuk günlerinin yaşandığı, çok düşük sıcaklıkların görüldüğü zaman dilimini ifade eder. Bu dönemde, hava şartları oldukça sert olabilir, bu nedenle halk arasında bu sürede dikkatli olunması gerektiği öğütlenir.