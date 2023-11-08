Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:27

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:39

Mehmet Ali Erbil'in dün akşam trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Durumu iyi olan ünlü şovmenin arabası tanınmayacak hale geldi.

Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.