Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi!
Şovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mehmet Ali Erbil'in dün akşam trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Durumu iyi olan ünlü şovmenin arabası tanınmayacak hale geldi.
Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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