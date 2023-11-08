Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi!

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:27
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi!
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Mehmet Ali Erbil'in dün akşam trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Durumu iyi olan ünlü şovmenin arabası tanınmayacak hale geldi.

Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


mehmet ali erbil

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