Erdal Beşikçioğlu 'Behzat Ç.' davasını kazandı

18 Mart 2022 Cuma, 18:07

Son olarak 'Bergen' filminde, Bergen'in katili Halis Serbest'i canlandıran, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, bir dönemin fenomen karakteri 'Behzat Ç.'yi 'Kahramanın Yolculuğu-Mitik Erkeklik ve Suç Draması' isimli kitabın kapağında izinsiz kullandığı gerekçesiyle açtığı 55 bin liralık tazminat davasını kazandı.

5 YIL ÖNCE DAVA AÇMIŞTI

Beşikçioğlu, avukatları Aydın Kurban, Ahu Savaşkan ve Gülşah Atalar aracılığıyla 5 yıl önce Bilgi Üniversitesi’nin Bilgi İletişim Grubu şirketinin yayımladığı ve yazarı Volkan Yücel olan ‘Kahramanın Yolculuğu-Mitik Erkeklik ve Suç Draması’ isimli kitabın kapağında ve 83. sayfasında oyuncunun fotoğrafını izin almadan kullandığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.

'MANEVİ HAKLARI İHLAL EDİLDİ'

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde izin alınmadan kullanılan fotoğrafların Erdal Beşikçioğlu’nu üzdüğünü ve manevi haklarının ihlal edildiği belirtildi.

'AKADEMİK GAYE İÇİN KULLANILDI'

Bilgi Üniversitesi’nin Bilgi İletişim Grubu şirketi avukatı ise, fotoğrafın eser niteliğinde olmadığını, akademik gaye için kullanılması maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşmadığını, davacının toplum içindeki içtimai hayatı dikkate alınarak akademik gaye için kullanıldığından davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kararı istinaf eden Erdal Beşikçioğlu'’un avukatı Aydın Kurban, davaya konu kitapta kullanılan fotoğrafının eser olduğunu, bu fotoğrafın davacı Erdal Beşikçioğlu’nun gerçek kişi görüntüsünden farklı bir tipleme olmadığını belirtti.

'FOTOĞRAF İZİNSİZ KULLANILDI'

İstinaf talebini inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, bilirkişi raporları ve delilleri değerlendirerek, Erdal Beşikçioğlu’nun fotoğrafının izinsiz kullanımı nedeniyle 40 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminatı Bilgi İletişim Grubu ve yazar Volkan Yücel’in ödemesine karar verdi.