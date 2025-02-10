Erdal Beşikçioğlu sete döndü: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nden ilk kare

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun başrol olarak yer aldığı Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin setinden ilk kare paylaşıldı.

Erdal Beşikçioğlu sete döndü: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nden ilk kare
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 19:58

BluTV dizisi Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi Ankara Etimesgut’ta sete çıktı.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun mesai saatleri dışında rol aldığı dizi cumartesi günü çekimlere başladı.

BluTV dizinin hayranlarına şu mesajı paylaştı:

"Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!"



Etiketler: #Behzat Ç. #Bir Behzat Ç. Hikayesi #ETimesgut

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