Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu 'Hakim'e yeni transfer

05 Mart 2022 Cumartesi, 16:44

Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi, "Hakim" adıyla Türkiye'ye uyarlandı. Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

Son olarak TV100'de yer alan habere göre, ilk tanıtımı büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak Hasibe Eren katıldı.

Ünlü oyuncu dizide kadın mafya lideri Gülbahar’a hayat verecek. Dizinin orijinalinde “Big Mo” karakterini Andrene Ward-Hammond’un canlandırmıştı.

Söz konusu yapımda Erdal Beşikçioğlu “Ömer”, Yurdaer Okur “Azem”, Uğur Yücel “Cevdet”, Ebru Özkan “Yasemin”, Eslem Akar “Deniz”, Fatih Berrk Şahin “Ozan” ve Gülsen Tuncer “Semra” rollerini canlandıracak.

ATV ekranlarında yayımlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

HAKİM'İN KONUSU NE?

Dizide yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun bir suça karışması ile birlikte yaşadıkları ele alınacak. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyen Hakim dizisi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunacak.