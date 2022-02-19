Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Hakim'den ilk fragman yayınlandı
'Breaking Bad' dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı 'Your Honor' dizisinin Türkiye versiyonu olan 'Hakim'in ilk fragmanı çıktı. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı dizi ATV'de yayınlanacak.
Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi, "Hakim" adıyla Türkiye'ye uyarlandı. Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.
MERAK EDİLEN FRAGMAN YAYINLANDI
Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan yargıçın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.
YENİ DİZİ— atv (@atvcomtr) February 18, 2022
Hakim yakında atv'de!
"Kim ceza verebilir bana, kendi vicdanımdan başka..."#Hakim @Hakimatvdizi @ErdalBesikci06 pic.twitter.com/cVIKM9sSDR
Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu.
ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.
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