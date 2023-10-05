Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:57

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:57

Eren Özmen ve Fatih Özmen Forbes tarafından açıklanan ABD'en en zengin 400 listesine girdi. Peki, Eren Özmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Eren Özmen ne iş yapıyor? Eren Özmen'in serveti ne kadar? İşte ayrıntılar...

EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanı olarak görev almaktadır. Eşi Fatih Özmen ise aynı şirketin CEO'sudur. Eren Özmen’in liderliğini yaptığı Sierra Nevada Corporation Amerika’nın en iyi şirketlerinden biri olarak geçmektedir.

1980'lerin başında, Eren Özmen ABD'de yüksek lisans yapmaya başladı. 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'da çalışmaya başladı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı. Özmenler zaman içerisinde şirketi büyütmeye başladılar ve Nevada Corporation içerisine 19 şirketi daha katmayı başardılar. Ayrıca, Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye'de 33 tesiste 6 iş alanına dahip olarak karşımıza çıkıyor.

Uzay Sistemleri, Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Entegre Görev Sistemleri, Bilgi ve Sensör Çözümleri, ve Elektronik Harp/Menzil alanında çalışmalar yapımaktadır.

EREN ÖZMEN'İN SERVETİ NE KADAR?

Eren Özmen, 2023 Forbes'in "En Zengin 400 kişi” listesinde 3,4 milyar dolarlık servetiyle 338. sırada yer almaktadır.